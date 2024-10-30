Лидеры оппозиции дали совет президенту Грузии не ходить в прокуратуру

Саломе Зурабишвили Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Лидеры оппозиции посоветовали президенту Грузии Саломе Зурабишвили не ходить в прокуратуру для дачи объяснений по поводу заявления о фальсификации выборов.

"Мы в оппозиции не намерены идти в грузинскую прокуратуру, так как не доверяем ей. Думаю, что и президент не пойдет в прокуратуру, но мой совет ей не нужен", - сказал в среду журналистам один из лидеров оппозиции Зураб Джапаридзе.

Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе дал совет Зурабишвили сотрудничать с прокуратурой, вызвавшей ее 31 октября для разъяснения своего заявления о фальсификации парламентских выборов.

"Президент Зурабишвили должна ответить, на чем основываются ее обвинения. Мы готовы в рамках следствия в прокуратуре открыть любой избирательный участок для доказательства проведения справедливых выборов, а за свои обвинения президент и лидеры оппозиции должны отвечать", - сказал Мдинарадзе журналистам.

Президент Грузии ранее заявляла, что прошедшие 26 октября парламентские выборы были сфальсифицированы грузинскими властями. Она призывала население присоединиться к акции протеста 28 октября.