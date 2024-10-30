Ливан сообщил о самом большом количестве жертв в сутки за месяц

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Ливана заявило о самом высоком числе жертв в сутки за прошедший месяц, сообщает телеканал CNN.

В результате израильских атак в Ливане в понедельник, 28 октября, погибли 82 человека и 180 получили ранения, сообщило министерство здравоохранения Ливана.

Телеканал CNN отмечает, что, согласно ежедневным заявлениям министерства, число погибших за понедельник стало самым высоким за один день с 30 сентября.

Как сообщалось, в ночь на понедельник Израиль нанес несколько ударов по восточному Ливану, в ходе которых были атакованы несколько городов в мухафазах Баальбек-Хермель и Бекаа.

Кроме того, ливанские власти сообщают, что по меньшей мере 16 человек были убиты в результате двух отдельных израильских ударов по городам на юге Ливана во вторник.

Так, по словам мэра города Сарафанд, в результате удара Израиля погибли десять человек, большинство из которых женщины и дети.

По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате более раннего удара, нанесенного севернее, в деревне недалеко от Сайды погибли шесть человек и 37 получили ранения.

Как сообщают ближневосточные СМИ, удар пришелся по небольшому зданию, причинив значительный ущерб. Десятки спасателей разбирают завалы.

По данным CNN, с середины сентября в Ливане в результате ударов Израиля погибли более 2,1 тыс. человек и более 10,5 тыс. человек получили ранения.