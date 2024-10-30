Что случилось этой ночью: среда, 30 октября

Обстрелы Ливана, китайский космический корабль прибыл на орбитальную станцию, арест собственности РФ в Финляндии

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ливан сообщил о самом большом количестве жертв в сутки за месяц. Также более 80 человек стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа.

- В Финляндии арестованы около 40 объектов собственности РФ на 35 млн евро. Среди них Российский центр науки и культуры в Хельсинки и приморский пляжный участок для отдыха дипломатов, квартиры для сотрудников.

- Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-19" состыковался с орбитальной станцией. На орбитальную лабораторию прибыли тайконавты, в том числе, первая женщина в составе экипажа станции.

- Трамп и Харрис за неделю до выборов пользуются практически одинаковой поддержкой. Об этом свидетельствуют данные опроса.