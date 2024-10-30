Более 80 человек стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа во вторник

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 88 человек погибли в результате ударов Израиля на севере сектора Газа во вторник, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей здравоохранения анклава.

Служба по чрезвычайным ситуациям министерства здравоохранения сектора Газа сообщила, что по меньшей мере 70 человек погибли и 23 пропали без вести в результате первого удара по городу Бейт-Лахия на севере Газы во вторник утром.

По данным министерства, более половины жертв - женщины и дети.

В результате второго удара по Бейт-Лахии во вторник вечером погибли около 18 человек.

В то же время телеканал ABC News со ссылкой на министерство здравоохранения сектора Газа сообщает о 110 погибших в результате ударов Израиля по северу анклава.

Как уточнили собеседники телеканала, среди погибших и пропавших без вести было по меньшей мере 25 детей.

Тем временем телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники резюмирует, что всего за вторник в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли по меньшей мере 143 палестинца, причем 132 из них были убиты на севере Газы.

СМИ отмечают, что в районе, подвергшемся ударам, осталась только одна функционирующая больница.

По словам представителей министерства здравоохранения Газы, в настоящее время в этом учреждении не осталось врачей, способных проводить операции, поскольку десятки медработников были задержаны Армией обороны Израиля.

"Ситуация катастрофическая во всех смыслах этого слова", - цитирует агентство Associated Press директора больницы доктора Хоссама Абу Сафию.

По его словам, после ударов Израиля в больницу поступило множество раненых женщин и детей, многие из которых нуждались в срочных операциях.

При этом в больнице из врачей остался только педиатр.

"Система здравоохранения рухнула и нуждается в срочном международном вмешательстве", - заключил он.