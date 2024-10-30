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Китай подал жалобу в ВТО из-за высоких пошлин ЕС на ввоз электромобилей из КНР

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Власти КНР направили жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с тем, что ЕС ввел пошлины размером до 35,3% на импорт электромобилей из Китая сроком на пять лет, сообщает в среду South China Morning Post.

"В среду в заявлении министерства коммерции Китая говорилось, что там не примут решения ЕС ввести особые пошлины на электромобили на основании выводов завершившегося антисубсидиционного расследования", - информирует газета.

"Китай продолжит предпринимать все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний", - отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что Пекин желает решать торговые разногласия через диалог, и что КНР ведет новый раунд консультаций на эту тему с ЕС, рассчитывает на конструктивный подход Евросоюза.

О расследовании в отношении китайских электромобилей объявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 13 сентября 2023 года во время своего выступления в Европарламенте о состоянии Европейского союза. Как считают в ЕК, "это решение было основано на растущих доказательствах недавнего и быстрого роста экспорта недорогих электромобилей из Китая в ЕС".

Накануне в коммюнике ЕК говорилось, что по итогам расследования принято решение об обложении китайских экспортеров следующими компенсационными пошлинами: BYD - 17%, Geely - 18,8%, SAIC - 35,3%. "Другие сотрудничающие компании будут облагаться пошлиной в размере 20,7%. После обоснованного запроса на индивидуальную проверку компании Tesla будет назначена пошлина в размере 7,8%. Все остальные не сотрудничающие компании будут оплачивать пошлину в размере 35,3%", - уточнялось в сообщении ЕК.

Китай ЕС ЕК
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