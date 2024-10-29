Поиск

ЕС ввел высокие ввозные пошлины на китайские электромобили

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила во вторник о введении "окончательных компенсационных пошлин" до 35,3% на импорт электромобилей (BEV) из Китая сроком на пять лет.

"Расследование показало, что цепочка создания стоимости BEV в Китае выигрывает от несправедливого субсидирования, которое создает угрозу экономического ущерба для производителей BEV в ЕС. В результате пошлины вступят в силу на следующий день после публикации в "Официальном журнале" ЕС", - говорится в коммюнике ЕК.

В документе сообщается, что на основании выводов завершившегося антисубсидиционного расследования Еврокомиссии принято решение об обложении китайских экспортеров следующими компенсационными пошлинами: BYD – 17,0%, Geely – 18,8%, SAIC – 35,3%.

Пошлины налагаются на 5 лет.

"Другие сотрудничающие компании будут облагаться пошлиной в размере 20,7%. После обоснованного запроса на индивидуальную проверку компании Tesla будет назначена пошлина в размере 7,8%. Все остальные несотрудничающие компании будут оплачивать пошлину в размере 35,3%", - уточняется в сообщении ЕК.

"Параллельно ЕС и Китай продолжают работать над поиском альтернативных, совместимых с ВТО решений, которые были бы эффективны для урегулирования проблем, выявленных расследованием. Комиссия также остается открытой для переговоров о ценовых обязательствах с отдельными экспортерами, как это разрешено правилами ЕС и ВТО", - разъясняют в Брюсселе.

Также сообщается, что в дальнейшем Еврокомиссия будет "контролировать эффективность действующих мер, в том числе для обеспечения того, чтобы их не обошли".

О расследовании в отношении китайских электромобилей объявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен 13 сентября 2023 года во время своего выступления в Европарламенте о состоянии Европейского союза. Как считают в Еврокомиссии, "это решение было основано на растущих доказательствах недавнего и быстрого роста экспорта недорогих электромобилей из Китая в ЕС".

ЕС ЕК Еврокомиссия Китай BYD Geely SAIC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦИК Грузии просит Генпрокуратуру проверить слова президента о фальсификации выборов

ЦИК Грузии просит Генпрокуратуру проверить слова президента о фальсификации выборов

В Финляндии арестованы около 40 объектов собственности РФ на 35 млн евро

Что произошло за день: вторник, 29 октября

Всемирный банк ждет падения сырьевых цен до минимума за 5 лет в 2025 году

Всемирный банк ждет падения сырьевых цен до минимума за 5 лет в 2025 году

Спутники показали повреждение базы в Иране с космическим центром Шахруд

Рада продлила на Украине на 90 дней военное положение и всеобщую мобилизацию

В Аргентине обрушилось десятиэтажное здание

Кремль обещает задействовать все правовые механизмы для защиты имущества РФ в Финляндии

Источник сообщил, что визит главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию продлится 2-3 дня

Военные РФ взяли под контроль населенные пункты Горняк, Доброволье и Катериновка в ДНР

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });