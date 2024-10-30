Ниинистё призвал Евросоюз создать собственную разведслужбу

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Евросоюзу рекомендовано поэтапно укреплять европейские разведывательные структуры в перспективе создания полноценной европейской разведслужбы, говорится в докладе о гражданской и военной готовности Евросоюза, который представил бывший президент Финляндии Саули Ниинистё.

Доклад он подготовил по заказу председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ниинистё призвал для достижения этой цели "укреплять и улучшать единый потенциал оценки разведданных (SIAC)".

По его мнению, должен быть обеспечен "структурированный и скоординированный процесс для своевременного удовлетворения потребностей в информации и запросов на продукты SIAC, в том числе от соответствующих служб (Европейской) комиссии и агентств ЕС, находящихся под их надзором".

В докладе Ниинистё также выдвигается идея разработать совместно с государствами-членами "предложение о модальностях полноценной службы сотрудничества в области разведки на уровне ЕС, которая может удовлетворять как стратегические, так и оперативные потребности при принятии решений по планированию политики" и которая не будет дублировать задачи национальных разведывательных организаций государств-членов.