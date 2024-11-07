Премьер-министр Грузии Кобахидзе участвует в саммите ЕС в Будапеште

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принимает участие в саммите Евросоюза, проходящем в Будапеште.

Перед началом рабочих встреч на саммите Кобахидзе заявил грузинским журналистам, что будет выступать с сообщением о ситуации в Грузии на тематической панели, а также на пленарной сессии саммита.

"У меня будет возможность поговорить с европейскими лидерами по вопросам отношений Евросоюза с Грузией, в том числе и о нашем главном внешнеполитическом приоритете - интеграции в Евросоюз", - сказал он.