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Премьер-министр Грузии Кобахидзе участвует в саммите ЕС в Будапеште

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принимает участие в саммите Евросоюза, проходящем в Будапеште.

Перед началом рабочих встреч на саммите Кобахидзе заявил грузинским журналистам, что будет выступать с сообщением о ситуации в Грузии на тематической панели, а также на пленарной сессии саммита.

"У меня будет возможность поговорить с европейскими лидерами по вопросам отношений Евросоюза с Грузией, в том числе и о нашем главном внешнеполитическом приоритете - интеграции в Евросоюз", - сказал он.

Будапешт Евросоюз Ираклий Кобахидзе Грузия
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