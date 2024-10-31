Пашинян высказался за переименование армянского коньяка в бренди

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал отказаться от названия "коньяк" в производстве этого напитка в республике.

"Мы не сможем обосновать и доказать, что в Армении производится коньяк. Заявления об этом будут означать, что мы ведем нашу экономику в тупик. В последние сто лет, да, на этикетках пишется "коньяк", люди приобрели эмоциональную связь, это часть нашего восприятия, но это не означает, что мы должны продолжать двигаться в этом направлении и говорить, что коньяк создали мы. Это невозможно", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, "несолидно присваивать нематериальную ценность другого, коньяк производится во Франции".

"Если не получается придумать новое название, значит надо подумать что-то вокруг названия "бренди", - отметил Пашинян.

Со своей стороны, министр экономики Армении Геворк Папоян заявил, что при содействии ЕС уже начата маркетинговая кампания с названием "армянский бренди".

Ереванским коньячным заводом (бренд "Арарат") владеет Pernod Ricard. В стране многочисленные другие алкогольные предприятия также используют название "коньяк" в производстве своей продукции.