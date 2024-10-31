Поиск

Пашинян высказался за переименование армянского коньяка в бренди

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал отказаться от названия "коньяк" в производстве этого напитка в республике.

"Мы не сможем обосновать и доказать, что в Армении производится коньяк. Заявления об этом будут означать, что мы ведем нашу экономику в тупик. В последние сто лет, да, на этикетках пишется "коньяк", люди приобрели эмоциональную связь, это часть нашего восприятия, но это не означает, что мы должны продолжать двигаться в этом направлении и говорить, что коньяк создали мы. Это невозможно", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, "несолидно присваивать нематериальную ценность другого, коньяк производится во Франции".

"Если не получается придумать новое название, значит надо подумать что-то вокруг названия "бренди", - отметил Пашинян.

Со своей стороны, министр экономики Армении Геворк Папоян заявил, что при содействии ЕС уже начата маркетинговая кампания с названием "армянский бренди".

Ереванским коньячным заводом (бренд "Арарат") владеет Pernod Ricard. В стране многочисленные другие алкогольные предприятия также используют название "коньяк" в производстве своей продукции.

Никол Пашинян ЕС Франция Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак до 24 ноября

Что случилось этой ночью: четверг 31 октября

Северная Корея подтвердила пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея подтвердила пуск межконтинентальной баллистической ракеты

США осудили КНДР за испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Обострение палестино-израильского конфликта

Власти Ливана надеются на прекращение огня между Израилем и "Хезболлой" в ближайшее время

Власти Ливана надеются на прекращение огня между Израилем и "Хезболлой" в ближайшее время

Южнокорейские военные заявили о пуске КНДР баллистической ракеты

Еврокомиссия назвала действия властей Грузии препятствием для вступления в ЕС

Еврокомиссия назвала действия властей Грузии препятствием для вступления в ЕС

На Тайване эвакуируют более 6 тысяч человек из-за тайфуна

На Тайване эвакуируют более 6 тысяч человек из-за тайфуна
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп в случае победы на выборах желает завершения войны в Газе до своей инаугурации

Трамп в случае победы на выборах желает завершения войны в Газе до своей инаугурации
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });