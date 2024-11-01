Советник по нацбезопасности Южной Кореи уверен, что на Украину следует направить аналитиков, а не военных

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Сеулу было бы весьма полезным отправить наблюдателей и аналитиков на Украину в связи с сообщениями о появлении в регионе военных КНДР, заявил в южнокорейском парламенте советник по нацбезопасности Син Вон Сик.

"Советник отметил, что, по его мнению, весьма важно развернуть на Украине команду южнокорейских наблюдателей и аналитиков", - информирует агентство "Рёнхап".

В то же время советник подчеркнул, что власти "Южной Кореи ни в коем случае не обсуждают отправку войск на Украину".

Син Вон Сик также заявил, что, хотя Пхеньян добивается успехов в развитии ракетной и ядерной программ, ему не удается ослабить альянс США и Южной Кореи и нарушить сотрудничество между Сеулом, Вашингтоном и Токио по теме Северной Кореи.

Накануне министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён говорил, что власти исключают возможность размещения южнокорейских вооруженных сил на Украине.

Ранее Национальная разведывательная служба Южной Кореи утверждала, что КНДР отправляет в РФ военных для участия в конфликте на Украине.

В Кремле назвали противоречивой информацию о якобы имевшей место отправке военных из КНДР для участия в СВО.