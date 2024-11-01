Премьер Ливана уверена, что удары Израиля говорят о его нежелании достичь перемирия

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что продолжение ударов Израиля по ливанским территориям свидетельствует о его нежелании достичь соглашения о прекращении огня.

"Очередная израильская агрессия в отношении ливанских территорий, предупреждения об эвакуации жителей целых деревень и городов, возобновление налетов на южные пригороды Бейрута - всё это подтверждает отказ Израиля от попыток достичь соглашения о прекращении огня", - цитируют Микати ближневосточные СМИ.

При этом ранее на этой неделе Микати отмечал, что "оптимистично настроен" в отношении прекращения огня между ливанским движением "Хезболла" и Израилем в течение ближайших часов или дней.

В пятницу сообщалось, что ВВС Израиля вновь атаковали южные окрестности ливанской столицы, нанеся серию интенсивных авиаударов. Вместе с тем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за сутки атаковала свыше 200 целей "Хезболлы" и группировки ХАМАС в Ливане и секторе Газа.