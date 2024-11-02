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В США считают, что Трамп больше Харрис склонен заботиться об интересах богатых

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американцы полагают, что проблемы и нужды богатых жителей страны больше беспокоят экс-президента республиканца Дональда Трампа, чем вице-президента демократа Камалу Харрис, сообщает в субботу The Hill со ссылкой на опрос от социологической службы YouGov.

Так, 63% респондентов высказали такое мнение о Трампе, 25% - о Харрис. При этом подобной точки зрения о Трампе придерживаются 69% демократов и 63% республиканцев, о Харрис - 30% демократов и 21% республиканцев.

В то же время опрошенные считают, что Трамп в предвыборной программе больше учитывает интересы белых избирателей, чуть больше, чем Харрис - сельских избирателей, жителей пригородов и христиан. Что касается Харрис, респонденты говорят о ее большем внимании к афроамериканцам, пожилым и молодым избирателям, среднему классу и беднякам, городским жителям.

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45% считают, что Трампа заботят интересы мужчин; такой точки зрения о Харрис придерживаются 25%. В то же время 48% женщин полагают, что Харрис беспокоят их проблемы, 28% говорят так о Трампе.

32% заявили, что, по их мнению, Трампа не заботят интересы афроамериканцев, 35% сказали то же самое о Трампе в связи с трудностями бедных слоев населения.

Опрос проводился 10-14 октября. В нем приняли участие 1 126 совершеннолетних жителей США. Погрешность составила 4,2 процентных пункта.

Анализ The Hill и сайта по слежению за выборами Decision Desk HQ на основе 324 опросов показал, что Харрис опережает Трампа всего на 0,3%.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Но по информации Университета Флориды, в США досрочно проголосовали уже около 70 млн человек.

США Дональд Трамп Камала Харрис
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