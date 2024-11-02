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Опрос показал преимущество Харрис перед Трампом в три процентных пункта

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Вице-президент США демократ Камала Харрис на три процентных пункта обгоняет по электоральному рейтингу экс-президента республиканца Дональда Трампа, пишет The Hill со ссылкой на опрос, проведенный социологической службой YouGov.

Харрис получила поддержку 50% респондентов, а Трамп - 47%. При этом Харрис получила бы 240 голосов выборщиков, а Трамп - 218. Распределение еще 80 голосов оставалось неизвестным.

Прежнее исследование YouGov от 16 октября показывало 250 голосов за Харрис, 219 за Трампа и 69 неопределившихся.

В YouGov назвали "колеблющимися" штатами Неваду, Аризону, Висконсин, Пенсильванию, Северную Каролину и Джорджию. Харрис более популярна в Неваде, Висконсине, Пенсильвании, Северной Каролине, Трамп - в остальных.

Опрос проводили 25-31 октября среди 57 784 зарегистрированных в США избирателей. Анализ The Hill и сайта по слежению за выборами Decision Desk HQ на основе 324 опросов показал, что Харрис опережает Трампа всего на 0,3% (48,3% против 48%).

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. По данным Университета Флорида, в США досрочно проголосовали уже около 70 млн человек.

Камала Харрис YouGov США Дональд Трамп
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