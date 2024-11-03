Второй тур выборов президента Молдавии пройдет в воскресенье

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Молдавии в воскресенье состоится второй тур президентских выборов.

За пост президента борются действующий президент Майя Санду, которую поддерживает партия PAS ("Действие и солидарность"), и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, которого выдвинула на пост главы государства оппозиционная Партия социалистов. В первом туре голосования 20 октября Санду набрала 42,49% голосов (656 852 избирателей), а Стояногло - 25,95% голосов (401 215 избирателей).

В первом туре голосования в выборах приняли участие 1 562 705 избирателей, что составляет 51,68% от количества избирателей, включенных в списки для голосования. В первом туре на пост президента баллотировались 11 кандидатов, четверо из которых набрали менее одного процента голосов.

Согласно решению ЦИК, для проведения выборов будет открыто 2219 избирательных участков. В том числе, на территории Молдавии будет открыто 1 988 избирательных участков, включая 30 участков - для граждан Молдавии, проживающих на левом берегу Днестра. Все они расположены на правом берегу. Власти Приднестровья обещали, что не будут чинить препятствия жителям региона, желающим участвовать в выборах и референдуме.

На 231 избирательном участке за рубежом в первом туре проголосовали 240 548 человек. На 30 участках, открытых на правом берегу Днестра для жителей приднестровского региона, проголосовали 16 131 человек. Администрация Приднестровья не вмешивалась в процесс голосования - не было ни организованного подвоза избирателей, ни препятствий голосующим.

Всего для второго тура голосования ЦИК напечатал 3 659 696 бюллетеней, из них 2 820 496 бюллетеней для избирательных участков в стране и 839 200 бюллетеней для избирательных участков за рубежом. Из них 2 906 891 - на румынском языке, 746 929 - на русском, 3 900 - на гагаузском, 870 на языке ромов, 991 - на болгарском и 115 - на украинском.

На нынешних выборах впервые внедряется пилотный проект голосования по почте. По почте получили возможность голосовать граждане Молдавии, находящиеся в шести странах - США, Канаде, Швеции, Финляндии, Норвегии и Исландии. Для голосования по почте зарегистрировались 1809 избирателей. Из них в установленные сроки конверты с бюллетенями в первом туре прислали 1304 избирателя, а ко второму туру, в указанные сроки до 18.00 31 октября, в избирательные бюро поступило 1447 конвертов.

Во время проведения первого тура голосования, 20 октября, прошел и конституционный референдум. Гражданам было предложено ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в ЕС?".

По данным ЦИК, явка на референдуме составила 50,72%. Бюллетени получили 1 532 264 избирателя, в голосовании приняли участие 1 531 392 избирателя. Из них 749 719 избирателей (50,35%) проголосовали за внесение евроинтеграции в Конституцию, 739 155 (49,65%) - против.

Конституционный суд утвердил результаты референдума, отметив, что для признания его состоявшимся было необходимо, чтобы в нем приняло участие не менее одной трети избирателей, большинство из которых ответило бы "ДА" на вопрос о внесении изменений в Конституцию.

Таким образом, в Конституцию будет внесено ряд поправок, в том числе в преамбуле к Конституции будет написано, что "европейская интеграция является стратегической целью Республики Молдова".

С учетом голосования на избирательных участках за рубежом, результаты выборов станут известны к утру понедельника.

По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, власти Молдовы будут чинить препятствия оппозиции во втором туре президентских выборов по той же схеме, что и в первом.

"Если сложить вместе результат всех оппозиционных кандидатов в первом туре и сравнить с результатом действующего президента, то потенциальное соотношение сил кандидатов, вышедших во второй тур, примерно равное. При этом следует учесть, что подавляющему большинству молдавских избирателей, проживающих в России не дали возможность проголосовать. В России, где проживают 500 тысяч граждан Молдавии, были открыты всего лишь два избирательных участка", - сказал Жарихин "Интерфаксу".

"Такая практика, плюс активное использование административного ресурса, скорее всего, ведут к тому, что президентские выборы не отвечают волеизъявлению всех избирателей", - отметил собеседник агентства.

Во втором туре главным инструментом в пользу действующего президента Майи Санду будет активное использование административного ресурса, считает эксперт.

"У оппозиционного кандидата от оппозиции есть весьма солидный потенциал, но, в отличие от Санду, у него нет административного ресурса. Поэтому жульничество с избирательными участками за границей может сыграть на руку действующей власти", - сказал Жарихин.

Тактика молдавских властей в период президентских выборов является частью плана дальнейшего тесного сближения с Румынией, вплоть до присоединения к ней, отмечает аналитик.

"Все шаги действующих властей Молдавии нацелены на то, чтобы приучить молдавских граждан к мысли о том, что ничего другого не остается, кроме как присоединиться к Румынии. Молдавский язык уже переименовали в румынский. Практически все молдавское руководство имеет румынское гражданство", - сказал Жарихин.