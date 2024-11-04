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Министры обороны Литвы и Украины обсудили в Киеве вопросы военного сотрудничества

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас встретился в Киеве с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и другими украинскими чиновниками, сообщила в понедельник пресс-служба литовского Минобороны.

"В ходе встречи основное внимание было уделено поддержке Литвой Украины и другим вопросам, которые крайне актуальны для Украины на данный момент, - говорится в сообщении.

"С министром Умеровым мы обсудили вопросы военной поддержки Украины, поговорили о ситуации на фронте, в какой поддержке они больше всего нуждаются в данный момент и чем еще мы можем помочь. Литва постоянно оказывает поддержку Украине, и мы не намерены останавливаться. На прошлой неделе Украина получила из Литвы партию минометных мин, генераторов и другого обеспечения, а в ближайшее время в Украину будут отправлены тепловизоры, беспилотники и другая техника, необходимая на поле боя каждый день", - сказал Кащюнас.

Согласно релизу, в 2025 году Литва, в частности, выделит 10 млн евро на приобретение различных типов дронов для ВСУ, а также 30 млн евро для нужд инициированной Вильнюсом коалиции по разминированию Украины.

"По итогам встречи было подписано соглашение между министерством национальной обороны и министерством экономики и инноваций со стороны Литовской Республики и министерством обороны и министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности со стороны Украины о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности с целью поддержки производства вооружений и боеприпасов, а также реализации других проектов оборонно-промышленного комплекса", - сообщили в Минобороны Литвы.

Там уточнили, что с начала российской СВО на Украине Вильнюс оказал Киеву военную помощь на общую сумму более 705 млн евро. "Общая поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и уже превысила один миллиард евро", - добавили в военном ведомстве.

Литва Украина Вильнюс
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