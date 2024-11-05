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Трамп в день выборов планирует проголосовать во Флориде, Харрис - дать интервью

Трамп в день выборов планирует проголосовать во Флориде, Харрис - дать интервью
Bill Pugliano/Getty Images

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат от Республиканской партии США, экс-президент США Дональд Трамп, как ожидается, во вторник, в основной день голосования, отдаст свой голос на избирательном участке во Флориде, сообщает издание Newsweek.

По данным издания, ночь в ожидании результатов выборов Трамп намерен провести в выставочном центре Палм-Бич, а не в своей резиденции Мар-а-Лаго. О других планах политика на вторник пока не сообщается.

Его оппонент по президентской гонке, кандидат от демократов, вице-президент США Камала Харрис, проголосовавшая досрочно, планирует провести день в Вашингтоне и дать несколько интервью, согласно телеканалу CNN.

Вечером Харрис с соратниками соберется в своей альма-матер - Говардском университете, где будет следить за результатами подсчета голосов.

В США во вторник состоятся 60-е президентские выборы.

Дональд Трамп Камала Харрис США Флорида
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