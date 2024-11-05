На территории Капитолия в Вашингтоне задержан мужчина с сигнальным пистолетом

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Капитолия в Вашингтоне задержала мужчину, который мог представлять угрозу общественной безопасности, передает CBS.

"От мужчины пахло топливом, у него были с собой сварочная горелка и сигнальный пистолет", - цитирует телеканал заявление полиции.

Задержание прошло на территории центра для посетителей. Его закрыли для туристов, пока полиция ведет расследование.

Ранее во вторник в США открылись избирательные участки на президентских выборах. Вместе с тем более 83,1 млн человек уже проголосовали досрочно, свыше 45 млн на участках и около 38 млн - по почте.