Фон дер Ляйен призвала Трампа работать над трансатлантическим партнерством

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, поздравляя Дональда Трампа с избранием на пост президента США, заявила о своем ожидании "снова поработать" с ним "для продвижения прочной трансатлантической повестки".

"Европейский союз и Соединенные Штаты - больше, чем просто союзники. Нас связывает настоящее партнерство между нашими народами, объединяющее 800 млн граждан. Эта связь глубока, укоренена в нашей общей истории, приверженности свободе и демократии и общих целях безопасности и возможностей для всех", - говорится в распространенном заявлении председателя ЕК.

Фон дер Ляйен призвала Трампа "работать вместе над трансатлантическим партнерством, которое продолжит приносить пользу нашим гражданам".

"Миллионы рабочих мест и миллиарды денег в торговле и инвестициях по обе стороны Атлантики зависят от динамизма и стабильности наших экономических отношений", - подчеркнула она.