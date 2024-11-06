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Эрдоган в поздравлении Трампу выразил надежду на решение украинского кризиса

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду поздравил кандидата от республиканцев на пост главы Белого дома Дональда Трампа с победой на выборах и отметил, что надеется на урегулирование как украинского, так и ближневосточного конфликтов.

"Я поздравляю моего друга Дональда Трампа, который победил на президентских выборах в США после большой битвы и был избран президентом США", - приводит издание Daily Sabah слова Эрдогана.

По словам турецкого лидера, он рассчитывает, что во время президентства Трампа "Турция и США будут укреплять отношения; региональные и глобальные кризисы и войны, в особенности палестинский кризис и российско-украинская война, будут завершены".

Ранее в среду Трамп заявил о своей победе на выборах президента в Соединенных Штатах.

Реджеп Тайип Эрдоган США Турция Дональд Трамп
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