Henkel в III квартале увеличила выручку на 1% и подтвердила годовой прогноз

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Германская Henkel AG в третьем квартале увеличила выручку на 1% до 5,492 млрд евро по сравнению с 5,440 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании.

Органический рост (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) составил 3,3%, в том числе в Европе - 0,7%, в Латинской Америке - 6,1%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 6,4%, в регионе IMEA (Индия, Ближний Восток и Африка) - 19.6%. При этом в Северной Америке показатель снизился на 1,7%.

Бизнес-подразделение Adhesive Technologies (клеи и технологии) в июле-сентябре зафиксировало повышение выручки на 3,3% - до 2,8 млрд евро. Продажи подразделения Consumer Brands (потребительские бренды) сократились на 1,6% и составили 2,653 млрд евро. При этом органический рост составил соответственно 3,7% и 2,7%.

Henkel по-прежнему прогнозирует органическое повышение выручки в 2024 году в диапазоне 2,5-4,5%. В том числе ожидается, что в подразделении Adhesive Technologies этот показатель увеличится на 2-4%, в Consumer Brands – на 3-5%.

Также компания по-прежнему ожидает, что скорректированная прибыль в расчете на акцию в этом году вырастет на 20-30%.

Котировки акций Henkel в ходе торгов в четверг снижаются на 0,7%. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 12% (до 33 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 16,3%.

Henkel была создана в 1876 году. Число сотрудников в мире составляет около 48 тыс. человек. В портфель компании входят такие известные бренды как Persil, Schwarzkopf, Syoss, Fa, Palette, Ceresit, Loctite, Bref и др.