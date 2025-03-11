Henkel анонсировала buyback на 1 млрд евро

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Германская Henkel AG увеличила выручку в четвертом квартале на 2,6%, за весь 2024 год - менее чем на 1%. Вместе с публикацией отчета компания анонсировала программу обратного выкупа акций на 1 млрд евро, а также объявила о повышении дивидендов на 10%.

Выручка Henkel в минувшем квартале составила 5,28 млрд евро по сравнению с 5,15 млрд евро за сопоставимый период предыдущего года. Органический рост (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи активов) составил 1,1%.

Подразделение Adhesive Technologies (клеи и технологии) в октябре-декабре увеличило выручку на 3,5%, до 2,7 млрд евро. Продажи подразделения Consumer Brands (потребительские бренды) повысились на 1,7%, до 2,5 млрд евро. При этом органический рост составил соответственно 1,7% и 0,6%.

Годовая выручка Henkel увеличилась до 21,59 млрд евро с 21,51 млрд евро годом ранее, органический рост составил 2,6%. EBIT в минувшем году выросла на 41%, до 2,83 млрд евро, маржа EBIT - до 13,1% с 9,3% в 2023 году.

Согласно прогнозу компании, в 2025 году органический рост продаж составит 1,5-3,5%.

Henkel ожидает увеличения спроса как в потребительском, так и в промышленном сегменте. Компания прогнозирует органическое повышение выручки подразделения Adhesive Technologies в этом году на 2-4%, Consumer Brands - на 1-3%.

Анонсированная компанией программа buyback будет действовать с апреля 2025 года по 31 марта 2026 года, говорится в пресс-релизе. Henkel намерена выкупить привилегированные акции на сумму 800 млн евро и обыкновенные акции на 200 млн евро, что в общей сложности составляет примерно 2,7% ее акционерного капитала, исходя из текущей стоимости бумаг.

Компания выплатит годовые дивиденды в размере 2,04 евро на привилегированную акцию и 2,02 евро на обыкновенную.

Henkel была создана в 1876 году. Число ее сотрудников в мире превышает 47 тысяч человек. В портфель компании входят такие известные бренды как Persil, Schwarzkopf, Syoss, Fa, Palette, Ceresit, Loctite, Bref и др.