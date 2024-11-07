Президент РФ заявил, что видит сигналы американских компаний, желающих вернуться в Россию

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - От американских компаний начали поступать сигналы о желании вернуться на российский рынок, они смогут это сделать, но не без потерь, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы сейчас видим некоторые сигналы даже от американских компаний, что они хотят вернуться на наш рынок. Пусть возвращаются. Но, конечно, в новых условиях, с потерями, естественно. Ну в этом не мы же виноваты", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".