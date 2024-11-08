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Песков заявил, что звонок Путина Трампу может состояться

Он также подчеркнул, что поздравление Путиным Трампа на пленарке "Валдая" можно считать официальным.

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина о звонке избранному президенту США Дональду Трампу, заявил, что это теоретически возможно.

"Просто посмотрим, как дальше будут развиваться события", - сказал Песков.

На вопрос соавтора программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павла Зарубина, ждут ли в Кремле, что Трамп позвонит первым, Песков ответил: "Мы с вами слышали заявления Трампа в ходе предвыборной кампании, что он намерен позвонить Путину еще до инаугурации. Это было сказано, это было услышано. Посмотрим. Президент еще раз подтвердил, что он открыт к равноправному и взаимоуважительному диалогу и еще раз сказал, что мяч на американской стороне".

Накануне Путин заявил в ходе дискуссии в рамках Международного дискуссионного клуба "Валдай", что готов к контактам с Трампом и не считает зазорным позвонить ему.

"Я не считаю зазорным и со своей стороны ему (Трампу) позвонить. Просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа, чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Ну, не хотят - и не надо. Мы, как видите, живы-здоровы, развиваемся, идем вперед. Если кто-то из них захочет возобновить контакт, я всегда говорил и хочу еще раз сказать - мы ничего против не имеем, пожалуйста, будем контакты возобновлять и вести дискуссии", - сказал российский президент.

Песков также заявил, что поздравление Путиным Трампа на пленарке "Валдая" можно считать официальным.

"Все, что говорит президент, - это официально, конечно", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Известий" о том, можно ли считать слова президента на "Валдае" официальным поздравлением.

Дмитрий Песков Трамп США Валдай
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