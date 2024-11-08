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Южная Корея провела учения с боевыми стрельбами по баллистическим ракетам

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Южная Корея запустила баллистическую ракету класса "земля-земля" Hyunmoo-II в Желтое море на этой неделе в качестве демонстрации силы после недавней серии ракетных запусков Северной Кореи, сообщил в пятницу Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS).

Учения с боевой стрельбой прошли в четверг в западном прибрежном округе Тэан.

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Как сообщается, южнокорейское ракетное подразделение выпустило баллистическую ракету малой дальности Hyunmoo-II, чтобы поразить морскую цель, имитирующую запуск северокорейской ракеты.

"В ходе этих учений с боевой стрельбой наши военные продемонстрировали свою твердую решимость реагировать на любую северокорейскую провокацию, а также возможности и позицию для нанесения точных ударов по источнику провокации противника", - говорится в пресс-релизе JCS.

Военные заявили, что будут совместно с США продолжать внимательно следить за военной деятельностью КНДР.

При этом они сохраняют готовность "решительно" отреагировать на любую северокорейскую провокацию.

Во вторник Пхеньян запустил несколько баллистических ракет малой дальности в Японское море. В прошлый четверг КНДР произвела испытательный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-19".

Пхеньян Южная Корея США КНДР
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