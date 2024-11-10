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Азербайджан и Армения продолжат переговоры по мирному договору после климатической конференции в Баку

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс и проведение климатической конференции COP29 в Баку.

"Разговор состоялся по инициативе германской стороны", - сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Шольц в ходе разговора отметил, что Германия поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и Берлин призывает стороны предпринять смелые шаги в этом направлении.

Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что Баку является инициатором мирного договора между Азербайджаном и Арменией. При этом он указал, что имеющиеся в конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану все еще сохраняются. "Глава государства подчеркнул, что значительная задержка Арменией предложений по тексту документа оказала негативное влияние на процесс, но, несмотря на это, стороны близки к достижению окончательной договоренности по тексту документа, и переговоры продолжатся после завершения СОР", - подчеркивается в информации.

Шольц в ходе разговора с сожалением отметил, что в связи со сложившейся в Германии политической ситуацией он не сможет принять участие в проводимом в Азербайджане саммите лидеров конференции COP29 (12-13 ноября - ИФ). Коснувшись важности успешного проведения климатической конференции COP29, канцлер заявил, что Германия окажет необходимую поддержку для достижения новой финансовой цели.

Алиев со своей стороны подчеркнул, что Азербайджан в качестве председателя COP29 стремится навести мосты между сторонами и обеспечивает благоприятную платформу для проведения дискуссий, ориентированных на результат.

COP29 пройдет в Баку 11-22 ноября.

Азербайджан Армения Баку Олаф Шольц Ильхам Алиев Берлин
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