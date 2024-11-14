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На Филиппины обрушился тайфун "Усаги"

На Филиппины обрушился тайфун "Усаги"
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Тайфун "Усаги" достиг северо-восточного побережья Филиппин, сообщает в четверг Associated Press.

Тайфун обрушился на провинцию Кагаян на Лусоне, крупнейшем острове филиппинского архипелага, днем по местному времени. Максимальная скорость ветра в зоне действия тайфуна на тот момент составляла 49 м/с. Порывы ветра достигали 66 м/с.

Метеорологи предупреждают о ливнях и оползнях. Высота штормовых волн в прибрежных районах может достигать трех метров.

Накануне власти эвакуировали более 20 тыс. жителей.

По прогнозам метеорологов, тайфун продолжит движение в северо-западном направлении, а затем двинется на Тайвань.

"Усаги" стал пятым тайфуном на Филиппинах за последние три недели.

Ранее на этой неделе по Филиппинам ударил тайфун "Тораджи".

Филиппины Тайвань
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