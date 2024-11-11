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Китай 15 ноября введет антидемпинговые меры против бренди из ЕС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Министерство торговли КНР объявило о введении с 15 ноября временных антидемпинговых мер в отношении бренди из стран Евросоюза, передает "Синьхуа".

Такое решение было принято по итогам предварительного расследования, начатого 5 января. Оно указало на наличие демпинга при импорте бренди, выпущенного в Евросоюзе, из-за чего китайский производители данного алкогольного напитка подпадают под угрозу существенного ущерба, отметило министерство.

Теперь импортеры бренди из ЕС должны будут вносить депозит на основе демпинговой маржи в размере от 30,6% до 39% на китайской таможне. Эти меры будут применяться к крепким спиртным напиткам на основе винограда в емкостях менее 200 литров.

Китай - крупнейший для ЕС рынок крепкого алкоголя. Основная часть импорта бренди в КНР приходится на Францию.

Евросоюз Китай Франция Минторг
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