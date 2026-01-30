Россия в 2025 году заняла первое место по турпотоку в Турцию

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Турцию по итогам 2025 года посетили более 6,9 млн российских туристов, Россия вновь на первом месте среди иностранных рынков, сообщило турецкое Минтуризма.

По его данным, российский турпоток по итогам 2025 года составил 6 904 011 прибытий, это менее чем на 3%, или 200 тысяч, больше, чем годом ранее, когда туристов было 6 710 198. Пока рекордный показатель допандемийного 2019 года, когда турпоток из России в Турцию составил 7 млн, не достигнут.

Всего Турцию в 2025 году посетили 52,77 млн иностранных туристов, что практически соответствует уровню 2024 года (52,62 млн). Россия лидирует по турпотоку с долей более 13%.

На втором месте - Германия, откуда приехали 6,74 млн туристов. Это 12,8% от всего иностранного турпотока. На третьем - Великобритания (4,27 млн, доля - 8%). Также в первой пятерке Иран (3 млн) и Болгария (2,8 млн).

Руководитель PR-отдела туроператора Coral Travel Марина Макаркова заметила, что поток россиян в Турцию растет ежегодно после резкого спада, связанного с пандемией, в 2020 году.

"Российский турпоток в Турцию действительно постоянно растет с 2021 года, мы это видим по продажам, хотя рост уже не такой большой, как был при восстановлении рынка в 2022-2023 годах. Другим странам трудно конкурировать с этим направлением по количеству отелей с системой "все включено", которая стала самым популярным форматом отдыха у российских семей. При этом в стране все время открываются новые отели такого типа. Надеемся, что и в 2026 году рост продолжится", - сказала она.

У туроператора Fun&Sun рост продаж туров в Турцию по итогам 2025 года составил 24%.

"Помимо роста продаж заметно выросла их глубина. Этому способствовало укрепление рубля в разгар раннего бронирования туров на лето в феврале 2025 года. Оно позволило компенсировать повышение контрактных цен в отелях, которое составило 10%. Для российских туристов цены в результате остались практически на уровне предыдущего года, что и привело к росту популярности Турции", - рассказали в пресс-службе компании.

Чаще всего туристы приезжали в Турцию в летние месяцы - в июне турпоток составил 5,7 млн, в июле - 7,1 млн, в августе - 6,9 млн. Самыми популярными у туристов провинциями стали Стамбул (18,97 млн), Анталья (16 млн), Эдирне (4,5 млн), Мугла на Эгейском побережье (3,5 млн) и Измир (1,6 млн).

По данным Минтуризма, в Турцию также въехали 11,1 млн турецких граждан, проживающих за границей. Их число выросло почти на 15,8%.