Дуда и Трамп договорились встретиться в ближайшее время

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда в понедельник сообщил о планах в ближайшее время встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом.

"Мы договорились провести встречу в США в ближайшие недели", - написал Дуда в соцсети X.

Польский лидер заявил, что в ходе телефонного разговора с Трампом также поздравил его с "историческим возвращением к власти и уверенной победой на президентских выборах".

"Президент Трамп передал наилучшие пожелания польскому народу по случаю национального праздника – Дня независимости Польши", - отметил Дуда.

5 ноября в США состоялись президентские выборы. Республиканец Трамп одержал уверенную победу над кандидатом от демократов Камалой Харрис. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.