Власти Израиля не получали уведомлений от Турции относительно разрыва отношений

Митинг в поддержку Палестины в Стамбуле Фото: АР/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Власти Израиля не получали уведомлений от Турции о разрыве с ними отношений, турецкое посольство продолжает работу, сообщает в среду израильская газета "Едиот ахронот".

"Турецкое посольство в Тель-Авиве продолжает работу, а израильские власти заявляют, что не получали уведомлений о разрыве отношений", - пишет издание.

Ранее некоторые турецкие СМИ сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о разрыве отношений с Израилем.

Турция в последние месяцы критикует Израиль за боевые действия в секторе Газа и в Ливане.