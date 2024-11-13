Поиск

Власти Израиля не получали уведомлений от Турции относительно разрыва отношений

Власти Израиля не получали уведомлений от Турции относительно разрыва отношений
Митинг в поддержку Палестины в Стамбуле
Фото: АР/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Власти Израиля не получали уведомлений от Турции о разрыве с ними отношений, турецкое посольство продолжает работу, сообщает в среду израильская газета "Едиот ахронот".

"Турецкое посольство в Тель-Авиве продолжает работу, а израильские власти заявляют, что не получали уведомлений о разрыве отношений", - пишет издание.

Ранее некоторые турецкие СМИ сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о разрыве отношений с Израилем.

Турция в последние месяцы критикует Израиль за боевые действия в секторе Газа и в Ливане.

Израиль Реджеп Тайип Эрдоган Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Поставки газа из РФ в Армению остановлены из-за ремонта на газопроводе в Грузии

Поставки газа из РФ в Армению остановлены из-за ремонта на газопроводе в Грузии

Трамп предложил кандидатов на ряд ключевых постов в своей будущей администрации

Трамп предложил кандидатов на ряд ключевых постов в своей будущей администрации

Что случилось этой ночью: среда, 13 ноября

Падение индекса Stoxx Europe 600 на 2% стало максимальным с августа

Падение индекса Stoxx Europe 600 на 2% стало максимальным с августа

Маск и Рамасвами возглавят Департамент эффективности правительства США

Трамп выдвинул кандидатуру Хегсета на пост главы Пентагона

Трамп выдвинул кандидатуру Хегсета на пост главы Пентагона

Раскрывший секретные сведения Пентагона военный получил 15 лет лишения свободы

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });