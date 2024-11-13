МИД Армении опроверг данные о регистрации делегации страны для участия в COP29 в Баку

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Армения на официальном уровне не подавала заявок на участие в климатической конференции COP29 в Азербайджане, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Никто из официальных лиц Армении не подавал заявку на участие и не регистрировался для участия в проводимой в Баку конференции COP29", - сказал Мирзоян в парламенте в среду.

Он не исключил, что заявку могли подать организации гражданского общества.

"Но и об этом мне ничего не известно. Даже, если и так, то Армения свободная и демократическая страна, и правительство не имеет ни желания, ни рычагов, чтобы направлять или управлять организациями гражданского общества", - отметил Мирзоян.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев выразил сожаление в связи с отсутствием делегации Армении на климатической конференции COP29 в Баку.

"Азербайджан, как член конвенции, направил приглашения всем сторонам. К сожалению, Армения не представлена делегацией на COP29, хотя армянская делегация и зарегистрировалась для участия в конференции", - сказал Гаджиев журналистам.