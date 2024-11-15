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FTC планирует антимонопольное расследование против облачного бизнеса Microsoft

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная торговая комиссия США (FTC) готовится начать расследование в отношении возможных антиконкурентных практик облачного бизнеса Microsoft Corp., пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Регулятор изучает утверждения о том, что компания, злоупотребляя положением на рынке офисного ПО, навязывает клиентам условия, направленные на недопущение переноса их данных с платформы Azure к конкурентам.

Рассматриваемые практики включают значительное повышение стоимости подписки для уходящих клиентов, взимание высоких комиссий при уходе и возможное обеспечение несовместимости продуктов Office 365 со сторонними облачными сервисами.

При этом FTC пока официально не запрашивала документы и другую информацию у Microsoft в рамках расследования, говорят источники.

Акции софтверного гиганта дешевеют на 2,1% на торгах в пятницу.

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