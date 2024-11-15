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Евросоюз профинансирует закупку четырьмя странами региона польских ЗРК

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз профинансирует совместную закупку Литвой, Польшей, Эстонией и Норвегией мобильных зенитных ракетных комплексов малой дальности Piorun, сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Литвы.

"Литва вместе с Польшей, Эстонией и Норвегией подписали важное соглашение о намерениях", - говорится в сообщении.

Речь идет о закупках мобильных ЗРК малой дальности Piorun, производимых входящим в состав государственного оборонного концерна Польши PGZ предприятием Mesko.

"Запланированная совместная закупка зенитных ракетных комплексов будет финансироваться с использованием финансового инструмента Европейского союза, который призван укрепить европейскую оборонную промышленность посредством совместных закупок стран ЕС (EDIRPA). Совместные закупки вооружений очень важны, поскольку, помимо прочего, способствуют интеграции стран ЕС и унификации вооружений, помогают экономить бюджетные средства и укреплять обороноспособность", - подчеркнули в ведомстве.

Литва Евросоюз Польша Норвегия Эстония Mesko PGZ
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