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Президент Абхазии провел совещание с представителями силовых структур по вопросу обеспечения безопасности в стране

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - На совещании президента Абхазии Аслана Бжании с силовыми структурами обсудили вопросы обеспечения безопасности в сложившейся ситуации, сообщил секретарь Совета Безопасности республики информационному центру президента.

"Аслан Бжания не проводил Совбез, но при этом проводилось совещание с силовыми структурами, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности страны в сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

В пятницу абхазская оппозиция захватила комплекс правительственных зданий и потребовала отставки президента республики Аслана Бжании, который после встречи с переговорщиками взял время на раздумье. Оппозиция также создала координационный совет по выходу из политического кризиса и ведения переговоров с властями республики.

Позже Бжания вышел к своим сторонникам, собравшимся перед зданием Службы Госбезопасности и заявил, что остается на своем посту.

Аслан Бжания Абхазия
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