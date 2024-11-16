Тегеран заверил, что иранский постпред не проводил переговоров с Маском

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Иранские власти назвали ошибочными сообщения американских СМИ о том, что предприниматель Илон Маск якобы провел встречу с постпредом Ирана при ООН Амиром Иравани.

"Это не соответствует действительности", - приводит в субботу агентство IRNA слова представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи.

Ранее The New York Times сообщила со ссылкой на иранские источники, что Маск провел встречу с Иравани, чтобы обсудить возможность снижения напряженности между США и Ираном. Маск - видный сторонник избранного президента США Дональда Трампа.

Во время своего первого президентского срока Трамп проводил жесткую политику в отношении Тегерана: он вышел из международного соглашения по иранскому атому, активно вводил санкции.