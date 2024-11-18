В Финляндии и на Балтике начались крупные учения НАТО

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Финляндии 18 ноября начинаются крупные военно-морские учения стран НАТО Freezing Winds-24 ("Ледяной ветер-24"), которые пройдут в южной части страны и северной части Балтийского моря, сообщила пресс-служба ВМС Финляндии.

"Кроме военно-морского флота, в международных военно-морских учениях примут участие военнослужащие финской армии, военно-воздушных сил, командования материально-технического обеспечения Сил обороны и Пограничной охраны Финляндии, а также большое количество сил союзников", - говорится в сообщении.

В учениях будут задействованы в общей сложности около 30 боевых кораблей, судов снабжения и обеспечения, транспортных катеров, а также береговые и сухопутные войска общей численностью около 4 тысяч человек и представляющие вооруженные силы США, Франции, Германии, Дании, Швеции, Эстонии, Латвии и Литвы. Помимо этого, в учениях участвуют два постоянных отряда кораблей НАТО - SNMG1 и SNMCMG1. Также задействованы истребители, вертолеты и морские патрульные самолеты из США и Франции.

Цель учений - отработка международной военно-морской операции у берегов Финляндии и в Балтийском море, включая охрану морских перевозок, мониторинг и охрану подводной инфраструктуры.

"По мере углубления интеграции Финляндии в НАТО учения "Ледяные ветры" стали важной частью операций НАТО в Балтийском море. Мы отрабатываем совместную работу по обеспечению безопасности морских коммуникаций и соседней с Финляндией территории", - заявил руководитель учений коммодор Марко Лааксонен.

Береговые силы будут поддерживаться подразделениями Корпуса морской пехоты США и водолазами ВМС США. Действия береговых войск сосредоточены в районе между городами Хельсинки и Котка. Часть военнослужащих также проведут учения недалеко от аэропорта Кюми.

В сообщении ВМС отмечается, что окружающая среда в непосредственной близости от Финляндии и погодные условия в Балтийском море в конце ноября создают уникальные условия для учений НАТО по коллективной обороне в Балтийском море.

"В это время года погода может меняться от арктического снегопада до водного осеннего шторма. Оперативная совместимость альянса должна быть обеспечена при любых обстоятельствах, поэтому учения в этих уникальных условиях эффективно поддерживают нашу готовность", - отмечает Лааксонен.

Учения завершатся 29 ноября.