Финляндия меняет организацию обороны после вступления в НАТО

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Силы обороны (СО) Финляндии меняют организацию обороны и увеличивают численность войск в военное время в связи со вступлением в НАТО, сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на оборонное ведомство.

"Финляндия начинает исследование, как увеличить численность сил обороны Финляндии в военное время. Проект основан на изменениях в национальной обороне и организации военного времени, вызванных членством в НАТО", - говорится в сообщении.

Как член НАТО Финляндия создает условия для приема союзных войск и их техники, а также для деятельности союзных войск на финской территории. В связи с этим Управление обороны изучает необходимость увеличения численности сил обороны в военное время.

Командующий финскими СО Янне Яаккола сообщил на церемонии открытия Национального курса обороны, что военная мобильность, безопасность поставок, инфраструктура и ее двойное использование будут улучшены, особенно в Северной Финляндии. В этом регионе также будут размещены войска НАТО.

По словам командующего, пока не решено, в каких видах вооруженных сил будет увеличена численность войск. Основа для изменений будет сформирована путём совместного планирования с НАТО. Предусматриваются в связи с увеличением войск и изменения в организации СО Финляндии. "Конкретно это означает готовность к реализации региональных оперативных планов НАТО в Европе", - отметил Яаккола.

Сейчас численность войск военного времени определена в 280 тысяч солдат, резервные силы насчитывают 870 тысяч финнов. Численность войск военного времени может быть дополнена резервистами, не приписанными пока к силам военного времени.

Новая военная организация предусматривает создание войск, отвечающих, среди прочего, за поддержку принимающей страны и прием войск и техники НАТО.