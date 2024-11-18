Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции против России

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Главы МИД стран ЕС обсудят новый пакет санкций против России, сообщил журналистам в Брюсселе министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, добавив, что это, наряду с другими мерами, послужит укреплению возможной переговорной позиции Украины.

"Для этого у нас есть рычаги, которые нам нужно активировать: рычаг финансовой помощи, рычаг подготовки военнослужащих и обеспечения оснащения и рычаг санкций", - сказал он.

По его словам, в плане финансовом необходимо, чтобы согласованные на уровне G7 миллиарды евро за счет доходов с российских замороженных активов как можно скорее поступили в распоряжение украинской стороны. Что касается подготовки 2,3 тысячи украинцев, обученных и оснащенных во Франции, через несколько дней они вернутся на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях, продолжил французский министр.

"В плане санкций, сегодня мы будем принимать решение о новом санкционном пакете, направленном против организаций и лиц, которые поддерживают российские военные усилия", - сообщил глава МИД Франции.