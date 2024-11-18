Поиск

Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции против России

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Главы МИД стран ЕС обсудят новый пакет санкций против России, сообщил журналистам в Брюсселе министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, добавив, что это, наряду с другими мерами, послужит укреплению возможной переговорной позиции Украины.

"Для этого у нас есть рычаги, которые нам нужно активировать: рычаг финансовой помощи, рычаг подготовки военнослужащих и обеспечения оснащения и рычаг санкций", - сказал он.

По его словам, в плане финансовом необходимо, чтобы согласованные на уровне G7 миллиарды евро за счет доходов с российских замороженных активов как можно скорее поступили в распоряжение украинской стороны. Что касается подготовки 2,3 тысячи украинцев, обученных и оснащенных во Франции, через несколько дней они вернутся на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях, продолжил французский министр.

"В плане санкций, сегодня мы будем принимать решение о новом санкционном пакете, направленном против организаций и лиц, которые поддерживают российские военные усилия", - сообщил глава МИД Франции.

МИД G7 Украина Франция Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков назвал неприемлемым предложение Эрдогана по Украине

Песков назвал неприемлемым предложение Эрдогана по Украине

Китай в сентябре нарастил импорт СПГ на 27%

Китай в сентябре нарастил импорт СПГ на 27%

В Финляндии и на Балтике начались крупные учения НАТО

Трамп - 47-й президент США. Демократов подвела наука

Трамп - 47-й президент США. Демократов подвела наука

Информцентр президента Абхазии сообщил о попытке захвата гостелевидения

Что случилось этой ночью: понедельник, 18 ноября

Разрешение США ударов ракетами ATACMS по России направлено на "сдерживание" КНДР

Разрешение США ударов ракетами ATACMS по России направлено на "сдерживание" КНДР

Абхазская оппозиция готова на компромисс в случае ухода правительства в отставку

Байден разрешил Украине удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS

Байден разрешил Украине удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS

Что произошло за день: воскресенье, 17 ноября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });