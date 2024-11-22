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Тегеран пообещал ответить на резолюцию МАГАТЭ запуском новых центрифуг

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Тегеран в ответ на принятие Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции по Ирану пообещал запустить значительное количество усовершенствованных центрифуг по обогащению урана, заявили организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и МИД страны.

"Глава ОАЭИ распорядился принять эффективные меры, включая запуск значительного количества новых и усовершенствованных центрифуг различных типов", - говорится в совместном заявлении.

Эти меры будут приняты для "защиты интересов страны и дальнейшего развития мирной ядерной промышленности в соответствии с растущими национальными потребностями и в рамках прав и обязательств Ирана по Соглашению о всеобъемлющих гарантиях", отмечается в заявлении.

В иранском МИД добавили, что Иран по-прежнему готов к "конструктивному взаимодействию с соответствующими сторонами на основе международных правовых принципов и стандартов".

ОАЭИ и МИД осудили принятие резолюции МАГАТЭ как "политически мотивированный, нереалистичный и контрпродуктивный шаг".

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, осуждающую Иран за неспособность в полной мере сотрудничать с агентством по ядерной проблеме.

Девятнадцать членов Совета директоров МАГАТЭ проголосовали за резолюцию, в то время как Россия, Китай и Буркина-Фасо выступили против, 12 воздержались и один не голосовал.

Резолюция была выдвинута Францией, Германией и Великобританией при поддержке США.

Иран МАГАТЭ МИД
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