Минск вновь повысил минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам.

Соответствующее постановление Минсельхозпрода от 4 декабря опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, с 6 декабря молоко и сливки, сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5 мас. %, без добавления сахара или других подслащивающих веществ нельзя продавать в Россию дешевле 420 российских рублей за кг (ранее 400), менее 1,5 мас. % - дешевле 235 рублей (ранее - 210 рублей), сыры нежирные и обезжиренные для плавления - дешевле 370 рублей (ранее - 340 рублей), жирностью 45% и ниже - дешевле 485 рублей (ранее - 455 рублей), жирностью выше 45% - дешевле 495 рублей (ранее - 465 рублей).

В текущем году Минсельхозпрод Белоруссии повышал минимальные цены на молочные продукты на экспорт на российский рынок 21 ноября, 19 и 3 октября, 12 сентября, 1, 16 и 23 августа, 16 и 12 июля, 22 июня, 2 и 12 апреля, а также 8 и 23 марта.