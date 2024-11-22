Лагард назвала очевидным технологическое отставание Европы от США

Она предложила добиться от физлиц инвестиций в развитие технологий

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард выразила опасение в связи с тем, что Европа проигрывает Соединенным Штатам в технологической гонке.

"Ухудшение позиций Европы в технологиях стало более явным за последний год. Технологический разрыв между США и Европой теперь очевиден", - сказала она на мероприятии во Франкфурте.

Ускорение развития технологий в ЕС можно обеспечить, укрепив европейский рынок капитала за счет большей интеграции, отметила Лагард.

По ее мнению, финансы для развития инноваций можно привлечь за счет изменения подхода физических лиц к инвестированию. В частности, в Европе граждане очень консервативны и держат около трети всех имеющихся накоплений на депозитах и в денежных средствах, тогда как в США эта доля составляет всего 10%.

Если европейцы последуют примеру американцев, это высвободит около 8 трлн евро для "долгосрочных рыночных инвестиций", сказала Лагард.

"Геополитическая ситуация также стала менее благоприятной с учетом растущих угроз свободной торговле во всех уголках мира. ЕС, самая открытая из ведущих экономик мира, подвержена этим рискам более остальных", - добавила глава ЕЦБ.