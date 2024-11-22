Поиск

Лагард назвала очевидным технологическое отставание Европы от США

Она предложила добиться от физлиц инвестиций в развитие технологий

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард выразила опасение в связи с тем, что Европа проигрывает Соединенным Штатам в технологической гонке.

"Ухудшение позиций Европы в технологиях стало более явным за последний год. Технологический разрыв между США и Европой теперь очевиден", - сказала она на мероприятии во Франкфурте.

Ускорение развития технологий в ЕС можно обеспечить, укрепив европейский рынок капитала за счет большей интеграции, отметила Лагард.

По ее мнению, финансы для развития инноваций можно привлечь за счет изменения подхода физических лиц к инвестированию. В частности, в Европе граждане очень консервативны и держат около трети всех имеющихся накоплений на депозитах и в денежных средствах, тогда как в США эта доля составляет всего 10%.

Если европейцы последуют примеру американцев, это высвободит около 8 трлн евро для "долгосрочных рыночных инвестиций", сказала Лагард.

"Геополитическая ситуация также стала менее благоприятной с учетом растущих угроз свободной торговле во всех уголках мира. ЕС, самая открытая из ведущих экономик мира, подвержена этим рискам более остальных", - добавила глава ЕЦБ.

ЕЦБ Европа Кристин Лагард США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Абхазии внесли оплату за переток электроэнергии из России до 29 ноября

Во Франции сохраняются транспортные проблемы из-за снегопадов

Во Франции сохраняются транспортные проблемы из-за снегопадов

WSJ сообщила об интересе американского инвестора к покупке "Северного потока 2"

Минск вновь повысил минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ

Минск вновь повысил минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ
Военная операция на Украине

Глава Минобороны РФ заявил о срыве планов ВСУ на 2025 год

В Японии инфляция в октябре замедлилась до 2,3%, минимума с января

В Японии инфляция в октябре замедлилась до 2,3%, минимума с января

Что случилось этой ночью: 22 ноября, пятница

Президент Казахстана поручил усилить меры безопасности из-за эскалации вокруг Украины

Президент Казахстана поручил усилить меры безопасности из-за эскалации вокруг Украины

Трамп выдвинул бывшего прокурора Флориды на пост главы Минюста и генпрокурора США

Трамп выдвинул бывшего прокурора Флориды на пост главы Минюста и генпрокурора США

США заранее получили от РФ информацию о запуске ракеты "Орешник"

США заранее получили от РФ информацию о запуске ракеты "Орешник"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });