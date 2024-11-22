Белый дом и команда Трампа сотрудничают ради перемирия между Израилем и "Хезболлой"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Администрация США и команда избранного президента Дональда Трампа интенсивно координируют усилия для заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и движением "Хезболла", сообщает издание The National со ссылкой на источники.

"Между командой Трампа, окружением президента США Джо Байдена и президентским советником Амосом Хохштейном идет интенсивная работа и координация с целью добиться прекращения войны в Ливане", - заявил собеседник издания.

По данным дипломатов из стран региона и неназванных официальных лиц, администрация Байдена хочет установления режима прекращения огня в Ливане еще до конца ее полномочий, а штаб Трампа желает того же - до инаугурации Трампа на посту президента США.

Ранее The Washington Post сообщило, что Израиль обсуждал с Трампом, как можно добиться перемирия с "Хезболлой" в Ливане. По данным газеты, 10 ноября министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер в ходе поездки в США, прежде чем отправиться в Белый дом, останавливался в имении Трампа Мар-а-Лаго.

The National накануне также передавало, что для наблюдения за прекращением огня планируется составить комитет под эгидой США из представителей властей Ливана, Израиля, из Временных сил ООН в Ливане, ряда стран, таких как Британия и ФРГ.

В пятницу издание уточнило, что одно из предложений заключается в следующем: если у Израиля возникнут претензии к режиму прекращения огня, он адресует их комитету. Тот в свою очередь обратится к ливанской армии и Временным сил ООН в Ливане, которым нужно предпринять ответные действия в определенный срок до того, как Израиль может вмешаться в ситуацию.

По словам двух неназванных представителей ливанских властей, сейчас идут обсуждения того, как будет работать комитет, в том числе с жалобами Израиля; как смогут действовать ливанские военные южнее реки Эль-Литани для обеспечения безопасности и могут ли им помочь в том участники комитета; как быстро израильские силы смогут прекратить огонь и отвести свои подразделения с юга Ливана.

Один из собеседников отметил, что ливанским военным может оказывать поддержку Египет, и вероятно, другие арабские страны.

Ранее лидер "Хезболлы" Наим Касем отмечал, что ливанские власти получили проект предложения о прекращении огня между "Хезболлой" и израильскими войсками, и спикер ливанского парламента Набих Берри "представил свои замечания" к проекту. Касем пояснил, что тем не менее движение готово к "войне на истощение" в случае провала переговоров и пригрозил ударами по Тель-Авиву.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.