Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Мумия саблезубой кошки, память жировых клеток об ожирении после снижения массы тела, а также 7500-летний яд для стрел из ЮАР

Фото: Jon Shapley/Houston Chronicle via Getty Images

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- На севере Якутии обнаружили мумию детеныша гомотерия – саблезубой кошки, жившей не менее 35,5 тысячи лет назад. Это второе свидетельство того, что представители этого вида обитали в Евразии в позднем плейстоцене, а также первая описанная находка из Азии. Ученые впервые смогли изучить этот вид с помощью прямого наблюдения. Мумифицированную часть туши детеныша крупного хищника нашли в 2020 году в Абыйском улусе Якутии. Палеонтологи сравнивали его с тушей трехнедельного современного львенка и, судя по развитию молочных зубов, древний детеныш умер в возрасте примерно трех недель. Ротовое отверстие у детеныша гомотерия было больше, чем у львят. Как отмечается, у гомотерия темно-коричневый цвет шерсти, мощные мышцы шеи, удлиненные передние лапы. А небольшие ушные раковины и широкие лапы без запястного мякиша, предположительно, были связаны с адаптацией к холодному климату.

- Эфиопские шакалы (Canis simensis) оказались сладкоежками. Они регулярно слизывают нектар с соцветий книпхофий – травянистых растений из семейства асфоделовых. При этом на морде животных остается пыльца, так что, возможно, они участвуют в опылении этих растений. Они стали самыми крупными хищными млекопитающими, которых заметили за кормлением нектаром. Хотя такая пища вряд ли дает им много энергии и скорее является лакомством.

- Представьте: ваш самолет заходит на посадку над Австрией – а выйдя из салона, вы понимаете, что оказались в Нефтекамске. Что-то подобное испытали тростниковые камышовки (Acrocephalus scirpaceus), которых поймали осенью на озере Нойзидлер-Зе в Австрии и на примере которых орнитологи изучали способности птиц к ориентации. После серии экспериментов с этими птицами (внутри установки в виде перевернутого конуса, а после под воздействием искусственного магнитного поля) орнитологи пришли к выводу, что перелетные птицы способны определять местоположение в пространстве на основе значений двух параметров геомагнитного поля – магнитного наклонения (угол между геомагнитной силовой линией и поверхностью Земли) и магнитного склонения (угол между магнитным и географическим меридианами).

- Ученые проанализировали клетки жировой ткани (адипоциты) у людей и мышей, которые страдали ожирением, но избавились от него. Оказалось, что в них действительно остается память, которая способствует быстрому повторному набору массы. Животные, ранее страдавшие ожирением, при повторной жировой диете набирали массу быстрее, чем здоровые. Полученные данные указывают на то, что ожирение оставляет в адипоцитах и, возможно, других клетках память, за которую в большой степени отвечают стойкие эпигенетические изменения. По мнению исследователей, они могут служить мишенью для терапевтических воздействий, чтобы улучшить долгосрочный контроль массы тела после ожирения.

- Международный консорциум Human Cell Atlas представил первые результаты работы над черновым вариантом полного атласа всех человеческих клеток на всех этапах развития. Они включают концепцию проекта, используемые аналитические подходы и атласы отдельных органов.

- Список видов, у которых может наступить менопауза, расширился: в него включили суматранских орангутанов. У пожилой самки по имени Джина из зоопарка Джерси прекратились менструации. Анализы крови и тонкий эндометрий в матке указали на менопаузу. Джине было около пятидесяти лет и за всю жизнь она родила пять раз. Исследователи изучили ее репродуктивные органы уже после смерти животного.

- Starship слетал в шестой раз. Он смог в космосе впервые перезапустить один из шести двигателей Raptor второй ступени и вернуть целой вторую ступень в Индийский океан. Однако возврат первой ступени прошел не совсем так, как планировалось изначально – ее приводнили в вертикальном положении в Мексиканском заливе. SpaceX и ее главный инженер объяснили, почему зрелищная посадка Super Heavy на стартовую площадку 20 ноября не состоялась. Это произошло из-за неисправности оборудования на башне обслуживания на месте старта. Ее выявила автоматическая процедура во время фазы торможения ускорителя после разделения ступеней на высоте 70 км. Илон Маск отметил в твиттере, что посадку отменили из-за потери связи с системой управления башни.

- В ЮАР в пещере Крюгера обнаружили остатки древнего яда, созданного из нескольких растительных компонентов примерно 7500 лет назад. Остатки сохранились внутри весьма необычного артефакта – фрагмента выдолбленной бедренной кости крупного рогатого животного. Внутри этого предмета были два мощных кардиотоксина: дигитоксин и строфантидин. Последний представляет собой хорошо известный яд для стрел, который использовали африканские охотники. Кроме того, химики выявили рицинолевую кислоту, которая может быть остатком рицина. Ранее древнейшими остатками яда считались стрелы с ядом из египетского памятника Нага-эд-Дер, которые датируются 2080–2005 годами до нашей эры.