Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Возобновление работы "Вояджера-1", косатки с лососями на головах и почему города становятся заповедниками для редких животных

Бородатый бюльбюль Фото: VCG/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Осенью 2024 года нескольких особей южных резидентных косаток (Orcinus orca) заметили с тушками лососей на голове – уже не в первый раз. Зачем косатки удерживают рыбу на голове и носят их, как шляпу, остается неясным. Вероятно, они откладывают ее про запас или просто играют. Как бы то ни было, необычное поведение китообразных и в 1987, и в 2024 годах связано с обилием добычи. Возможно, китообразные заново выработали эту привычку, однако более вероятно, что некоторые пожилые косатки, которые застали эту традицию в прошлом, вспомнили о ней почти четыре десятилетия спустя.

- Инженеры создали робоголубя PigeonBot II, крылья и хвост которого состоят из настоящих голубиных перьев. Управление полетом биомиметического беспилотника происходит за счет изменения формы крыльев и хвоста, которые имитируют рефлексы реальных птиц. В движение он приводится с помощью пропеллеров, что снижает его внешнее сходство с настоящими животными. Два небольших пропеллера, установленных на "запястьях" биоморфных крыльев, обеспечивают тягу в свободном полете. Масса беспилотника составляет около 300 грамм, что сравнимо с массой среднего голубя.

- В США официально разрешили пересаживать почки и печень ВИЧ-положительных доноров пациентам с ВИЧ. Закон вступил в силу 27 ноября. Поводом для решения стали накопленные научные данные, в том числе результаты клинических испытаний. Они показали, что по эффективности и безопасности органы ВИЧ-положительного донора не уступают органам ВИЧ-отрицательных доноров для ВИЧ-положительных пациентов, получающих антиретровирусную терапию.

- "Курьер забрал ваше антивещество из лаборатории и скоро будет у вас" – вероятно, такое сообщение получат в следующем году физики из лабораторий ЦЕРНа, для которых организуют перевозку антиматерии на грузовиках. Ее планируется доставить в другие лаборатории для подробных исследований. Первой группе ученых нужно около тысячи антипротонов, а вторая команда планирует перевезти примерно миллиард этих античастиц. Аннигиляции этих античастиц не должно быть, потому что физики заставили антипротоны левитировать в вакууме с помощью сверхпроводящих охлаждаемых магнитов. А если аннигиляция и произошла бы, то выделилось бы примерно столько же энергии, сколько выделяется при падении карандаша со стола на пол.

- После внедрения вакцинации от вируса папилломы человека смертность молодых женщин от рака шейки матки стала ускоренными темпами снижаться. Это показал анализ соответствующей статистики в США с 1992 по 2021 год. Первая прививка от ВПЧ была одобрена для применения в США в 2006 году. Поначалу препараты были доступны только девочкам-подросткам, постепенно круг показаний к ним расширился и включил женщин до 45 лет. В настоящее время рекомендованные дозы вакцины в США получили лишь около 60% девочек в возрасте 13-15 лет.

- Археологи и палеоантропологи обнаружили следы двух видов гоминин в Кении. Если ученые не ошиблись, то это доказательство того, что примерно 1,5 млн лет назад в Восточной Африке на одной территории сосуществовали люди прямоходящие (Homo erectus) и парантропы Бойса (Paranthropus boisei). Парантропы Бойса представляют собой восточноафриканский вид ископаемых массивных австралопитеков, который существовал примерно между 2,4 и 1,3 млн лет назад. В настоящее время останки представителей этого вида известны из восьми местонахождений, расположенных в Малави, Танзании, Кении и Эфиопии. В основном находки представляют собой целые и фрагментированные черепа, нижние челюсти и отдельные зубы.

- "Вояджер-1" восстановил связь с Землей и вернулся к научной работе после недавней пропажи связи с Землей. Оказалось, что зонд сам себе отключил нужный передатчик из-за нехватки электроэнергии. Зонд по-прежнему удерживает рекорд удаленности от Земли среди рукотворных объектов: в настоящее время расстояние между ним и нашей планетой составляет 166,24 астрономической единицы.

- Новое открытие в копилке экзопланетологии – очень далекий субуран, обращающийся вокруг тела на границе между звездами и коричневыми карликами. А найти эту систему позволило гравитационное микролинзирование. Расстояние до системы оценивается в 25,2 или 44,6 тысячи световых лет от Солнца. Она представляет собой интересную цель для будущих наблюдений в контексте понимания механизмов формирования планет у маломассивных звезд и субзвездных объектов.

- Это лишь кажется, что в городах из живности остались только голуби и вороны. Cоседство с людьми стало для многих краснокнижных видов последним шансом на выживание. Немало случаев, когда городские популяции редких видов процветают, пока их сородичи в дикой природе стремительно вымирают по вине человека. Это может показаться нелогичным: казалось бы, чем ближе к человеку, тем меньше у редкой фауны шансов выжить. Однако в действительности города способны обеспечить защиту от угроз, которые исходят от самих же людей. В этом материале cайт N+1 рассказал, от каких проблем прячутся на городских улицах сумчатый зверь кускус (Pseudocheirus occidentalis) и пестрые певчие птицы бюльбюли (Pycnonotus zeylanicus), а также есть ли у аксолотля (Ambystoma mexicanum) – никогда не взрослеющей личинки хвостатых амфибий амбистом – шансы на будущее и не пора ли закрыть все заповедники.

- Обыденные на первый взгляд вещи вроде небольшого нарушения трудового договора или недомолвок при продаже автомобиля имеют далеко идущие последствия и отражаются на всей экономике. Как так получается и что с этим делать – в этой статье.