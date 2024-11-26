Белоруссия вместе с партнерами по ОДКБ строит систему коллективной обороны

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил в интервью госизданию "СБ - Беларусь сегодня" о прочном взаимодействии с партнерами по ОДКБ.

"Мы совместно строим систему коллективной обороны. У нас создана система ПВО, единая система обмена информацией, разрабатываются планы проведения совместных мероприятий по подготовке сил и средств, разведки, материально-технического обеспечения, РХБ-защиты", - сказал Муравейко.

"Проводятся учения Коллективных сил оперативного реагирования, которые способны в кратчайшие сроки развернуться в необходимом регионе и выполнять задачу", - добавил он.

Кроме того, начальник белорусского генштаба отметил гибкость взаимоотношений Белоруссии с другими странами в военной сфере, в частности с Китаем, странами Ближнего Востока, Сербией.