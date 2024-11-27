В ЦАХАЛ заявили о серии ударов по "Хезболле" перед началом перемирия

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Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду заявили, что атаковали ряд целей, связанных с "Хезболлой", до того, как вступил в силу режим прекращения огня между израильскими военными и этим ливанским движением.

"Перед тем, как началось прекращение огня, ЦАХАЛ нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Бейруте, по всему Ливану", - говорится в сообщении в телеграм-канале израильских военных.

По данным ЦАХАЛ, ударам подверглись десятки командных центров, пусковых установок, оружейных складов в Бейруте, Суре и Эн-Набатии, в том числе подразделение в ливанской столице, ответственное за ракетные обстрелы целей на море. Атаки прошли против объектов элитного подразделения "Хезболлы" - "Силы аль-Хаджи Радвана", подразделений "Азиз" и "Бадер".

Кроме того, ВВС подвергли бомбардировке несколько путей между Сирией и Ливаном, которые "Хезболла" использовало для получения оружия контрабандным путем и для пополнения своих арсеналов.

В ЦАХАЛ добавили, что перед ударами приняли меры по минимизации ущерба для гражданских лиц, в том числе обнародовали предупреждения.

Израильские военные и "Хезболла" в среду в 4:00 по местному времени (5:00 по Москве) прекратили боевые действия.