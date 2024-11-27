Военные Ливана выдвинутся на юг для обеспечения перемирия между Израилем и "Хезболлой"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Командование ВС Ливана ведет подготовку к переброске военных на юг Ливана по условиям соглашения о прекращении огня между Израилем и движением "Хезболла", сообщает в среду телеканал LBCI.

"Развертывание войск пройдет при координации с Временными силами ООН в Ливане и в соответствии с резолюцией СБ ООН 1701", - отмечает телеканал.

Ливанские военные призвали жителей городов и деревень на юге Ливана повременить с возвращением по домам, пока израильские войска не отойдут из пограничной зоны. Население также предупредили о необходимости соблюдать осторожность, поскольку на месте недавних боев могли остаться неразорвавшиеся боеприпасы.

В свою очередь представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи также обратился к обитателям деревень на юге Ливана с призывом пока не возвращаться в родные места. Он пояснил, что подразделения ЦАХАЛ пока остаются на своих позициях, и добавил, что израильские военные оповестят, когда в эти районы можно будет безопасно въехать.

Тем не менее, по данным местных СМИ, все утро среды можно было наблюдать, как ливанцы направляются обратно на юг страны, в том числе в приморский город Сур, ранее неоднократно подвергавшийся авиаударам.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что израильские военные и ливанское движение "Хезболла" прекратят боевые действия в среду рано утром. "Согласно достигнутым сегодня договоренностям, в 4 утра по местному времени (в 5:00 по московскому - ИФ) боевые действия вдоль границы завершатся", - сказал он, выступая в Белом доме.

Президент США добавил, что, согласно договоренностям, армия Ливана вернется на свои позиции в приграничные с Израилем районы, а для "Хезболлы" доступ туда будет закрыт. Израиль должен будет в течение ближайших 60 дней поэтапно вывести войска из Ливана.

По его словам, США рассчитывают, что договоренности о прекращении огня - бессрочные.