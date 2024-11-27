В Ливане спикер парламента призвал к укреплению государственности

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Председатель парламента Ливана Набих Берри заявил о необходимости обеспечить единство страны во избежание конфликтов в будущем, сообщает в среду ливанский телерадиоканал LBC.

"Сейчас необходимо сохранить единство Ливана, чтобы стране было легче справиться с последствиями этого потрясения (конфликта с Израилем - ИФ), и чтобы защитить Ливан от угроз в будущем ", - приводит LBC слова Берри.

По его словам, этому, в частности, должно способствовать избрание президента, который смог быть объединить страну.

Он добавил, что Ливан начинает новую главу, оставив в прошлом "страшнейшую угрозу, которой подвергся Ливан - его народ, история и ресурсы".

Израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболла" в среду в 4:00 по местному времени (5:00 по московскому) после достижения соглашения о прекращении огня остановили боевые действия.