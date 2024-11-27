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Российские военные сообщили о 15 нарушениях в небе над Сирией за сутки

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан 1 ранга Олег Игнасюк.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано один случай нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Игнасюк на брифинге в среду.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений авиацией коалиции правил использования сирийского воздушного пространства - двумя парами истребителей F-15 (три раза) и парой истребителей Typhoon.

По его данным, за сутки с территории Ливана через пять пунктов пропуска границу Сирии пересекли 2116 человек.

Сирия Ливан Эт-Танф
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