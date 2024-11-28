Парламент Грузии объявил вотум доверия правительству во главе с Кобахидзе

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Парламент Грузии в четверг на пленарном заседании объявил вотум доверия правительству во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Парламент нового созыва приступил к работе в минувший понедельник, 25 ноября.

Ранее Кобахидзе представил состав своего правительства. По его словам, в этом правительстве три новых министра - на пост главы МИД предложена Майя Бочоришвили, занимавшая пост председателя комитета по иностранным делам в прежнем парламенте, главой Минюста предлагается назначить Анри Оханашвили, который был председателем юридического комитета парламента, на пост министра сельского хозяйства представлен Давид Сонгулашвили, занимавший должность председателя парламентского комитета.